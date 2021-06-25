33-річного Андрія Колпакова також зобов'язали виплатити 2,5 млн доларів для відшкодування збитків.

Український хакер Андрій Колпаков засуджений до семи років тюремного ув'язнення за участь у кіберзлочинному угрупуванні, яке викрало дані мільйонів кредитних і дебетових карток у США.

Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на Міністерство юстиції Сполучених Штатів.

Також 33-річного Колпакова зобов'язали виплатити 2,5 млн доларів для відшкодування завданих збитків.

Як йдеться у прес-релізі Мін'юсту США, він визнав себе винним за одним пунктом звинувачення в змові з метою здійснення шахрайства з використанням електронних засобів і за одним пунктом - у змові з метою комп'ютерного злому.

Читайте такожКриптоінвестори створили "ілонометр" - сайт для оцінки збитків від твітів Ілона МаскаНагадується, що Колпакова з двома іншими українцями, звинуваченими в участі в діяльності хакерської групи FIN7, заарештували у серпні 2018-го року.

У 2019-му році інший громадянин України, учасник цього ж угрупування Федір Гладир, у федеральному суді в американському Сіетлі визнав себе винним за обвинуваченнями в здійсненні кібератак та шахрайстві в обмін на зняття решти обвинувачень.

За даними американських правоохоронців, Колпаков, здійснював координацію інших хакерів.

Угрупування FIN7, використовувало ретельно укладені електронні листи, які видавались справжніми, та повторні дзвінки, щоб ошукувати працівників готелів, казіно, та ресторанів. Щойно жертва відкривала додатки до листів, FIN7 застосовувало шкідливе програмне забезпечення, щоб отримати доступ до фінансової інформації, яка після цього продавалась або використовувалась в інший протизаконний спосіб.

«У самих лише США FIN7 отримали доступ до комп'ютерних мереж бізнесів у всіх 50 штатах та Окрузі Колумбія, викравши понад 20 млн записів щодо карток користувачів з понад 6 500 терміналів торгових точок понад 3 600 окремих бізнесів. За даними судових документів, жертви зазнали надзвичайних збитків, за деякими оцінками, на понад 1 млрд доларів», - зазначає Мін'юст США.

Адвокат Колпакова заявив, що його підзахисний розчарований вироком, але поважає рішення судді.

За його словами, Колпаков, який вже провів три роки під вартою після затримання в Іспанії в 2018 році, планує повернутися в Україну після відбуття терміну покарання. А на даний час його підзахисний перебуває під вартою в штаті Вашингтон.

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Автор: Тамара Отовська