За атакою, швидше за все, стоять хакери з Росії, що пояснюється "витонченістю" нападу.

Австралійський канал 9NEWS Australia зазнав масованої кібератаки, яка призвела до зриву ефірів.

Як повідомляє портал TV Blackbox, канал готував до показу черговий випуск розслідувальної програми Under Investigation, пише DW.

Як випливає з анонсу, випуск присвячений "смертоносній кампанії знищення за допомогою хімагентів", розгорнутої президентом РФ Володимиром Путіним "проти його ворогів" у західних країнах.

При цьому TV Blackbox, посилаючись на експертів, з якими переговорив 9News, повідомив, що за атакою, швидше за все, стоять хакери з Росії, що пояснюється "витонченістю" нападу.

"Чи йдеться про кримінальний саботаж, чи це - справа рук іноземної держави, зараз розслідується, однак, ця атака може виявити вразливість загальнонаціонального масштабу", - повідомили в 9News Australia.

За словами представників телеканалу, вони вже "запустили низку процесів, покликаних забезпечити повернення до нормальної сітки мовлення". При цьому замість прямого ефіру довелося випускати програми в записі. Їх атака не зачепила, оскільки за їхній показ відповідає компанія на аутсорсингу - NPC Media.

Усі співробітники 9NEWS Australia переведені на домашню роботу, поки IT-фахівці відновлюють виробничі системи.

Представники каналу відзначають, що присвячений Росії епізод Under Investigation вже знятий, і дії кіберзлочинців не завадять показати його в ефірі.

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Кібератаки в Австралії

У 2020 році в Австралії були зафіксовані близько 60 тис. нападів в кіберпросторі, по одному - приблизно кожні десять хвилин.

У 2017 році Маріз Пейн, яка обіймала посаду міністра оборони країни, заявила, що за рік до 400 австралійських компаній могли стати жертвами атак з боку хакерів, спонсорованих російською державою.

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Автор: Олександр Топчій