Під Андами знайшли гігантське родовище золота: чому його розробка стане катастрофою

Крім 907 тонн золота під землею можуть залягати до 13 млн. тонн міді та майже 18,6 тис. тонн срібла. Геологи відповіли, чи зможе людство колись здобути ці запаси.

Під гірським хребтом Анд на кордоні Аргентини та Чилі геологи виявили гігантське родовище міді, золота та срібла, яке вже називають одним із найбільших у світі. Але екологи вже попередили, що його розробка серйозно нашкодить довкіллю.

Як повідомляє Popularmechanics, нова оцінка мінеральних ресурсів родовища Філо-дель-Соль показала, що воно може містити приблизно у п'ять разів більше металів, ніж вважалося раніше.

Дослідження ґрунтується на даних понад 400 додаткових розвідувальних свердловин. Воно засвідчило, що глибші шари родовища містять значно більше міді, ніж показували попередні дослідження.

Відео дня

Зокрема, за оцінками компанії Lundin Mining, під землею можуть залягати до 13 млн тонн міді, близько 907 тонн золота та майже 18,6 тис. тонн срібла.

Генеральний директор компанії Джек Лундін назвав Філо-дель-Соль одним із найважливіших відкриттів у гірничодобувній галузі за останні 30 років.

Фахівці зазначили, що це родовище може відіграти важливу роль у розвитку "зеленої" енергетики. Мідь необхідна для виробництва електромобілів, вітрових турбін та електромереж, тоді як золото використовується не лише в ювелірній справі, а й у телекомунікаціях, авіакосмічній промисловості та електроніці.

Видобуток може виявитися надзвичайно складним

Попри величезні запаси корисних копалин, їхній видобуток стане серйозним викликом. Справа в тому, що родовище розташоване на висоті близько 5000 метрів над рівнем моря в пустелі Атакама. Через розріджене повітря та суворі кліматичні умови робітники можуть страждати від гірської хвороби, а доставка техніки та обладнання виявиться надзвичайно складною.

Крім того, екологи побоюються, що масштабний видобуток може зашкодити вразливим високогірним екосистемам Анд.

Екологи б'ють на сполох

Представники природоохоронних організацій наголошують, що реалізація проєкту може поставити під загрозу льодовики, які є головним джерелом прісної води для Аргентини.

За даними екологічної організації Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), близько 70% питної води країни надходить саме з льодовиків.

Ще однією проблемою є величезні обсяги води, необхідні для видобутку корисних копалин. За даними FARN, один із найбільших аргентинських рудників щороку використовує близько 25 млрд літрів води – це понад третина річного споживання для 500 000 жителів регіону.

Інші новини про родовища

Раніше геологи розкрили таємницю утворення рідкісноземельних металів. Відкриття геологів може кардинально змінити підхід до пошуку стратегічно важливих металів.

Вас також можуть зацікавити новини: