Схожа на картоплину: у NASA показали справжню форму Землі

Це наукова модель, яка ілюструє, як би виглядала поверхня океану, якби на неї впливала лише гравітація

NASA показала нову візуалізацію форми Землі – геоїда. На відео, опублікованому в X, наша планета схожа не на кулю і навіть не на еліпс, а на горбисту картоплину.

Водночас, як пише as.com, зображення не відображає фактичну фізичну форму Землі. Це наукова модель, яка ілюструє, як би виглядала поверхня океану, якби на неї впливала лише гравітація, без впливу припливів, течій чи вітру.

Пагорби та долини, видимі на моделі, зумовлені нерівномірним розподілом матеріалу всередині Землі. Області, що містять більш щільні породи або магму, чинять дещо сильніше гравітаційне тяжіння, створюючи так звані гравітаційні "пагорби". Навпаки, області з меншою кількістю матеріалу утворюють ледь помітні гравітаційні "долини", де гравітація трохи слабша.

Відео дня

Візуалізація гравітації

Щоб зробити ці крихітні відмінності видимими, НАСА збільшило ці коливання в 10 000 разів. Насправді зміни становлять усього кілька десятків метрів у висоту, і їх неможливо виявити неозброєним оком.

Використовуючи цю модель, вчені визначили, що найвища точка гравітаційного поля Землі знаходиться поблизу Ісландії, де геоїд піднімається приблизно на 279 футів вище середньосвітового рівня. На протилежному полюсі, на південь від Індії, він опускається приблизно на 348 футів нижче середнього рівня.

Чим вона відрізняється від традиційних карт

Більшість карт базуються на спрощеній геометричній формі, відомій як еліпсоїд, що значно спрощує обчислення та картографування.

Геоїд, порівняно з ним, набагато більш неправильний, але він надає інформацію, необхідну для поліпшення топографічної зйомки, супутникового позиціонування та сучасних навігаційних систем.

Раніше УНІАН повідомляв, що космічний апарат NASA New Horizons, який став першим зондом, що дослідив Плутон зблизька, успішно "прокинувся" після майже року перебування в режимі гібернації. Тепер вчені очікують на нові дані.

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