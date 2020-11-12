У Туреччині нелегальні мисливці за скарбами знайшли прикрашений рідкісним барельєфом 2500-річний саркофаг.
Читайте такожВчені дізналися, як виглядала людина 2 мільйони років тому (відео)Про це повідомляє ТСН з посиланням на Hurriyet Daily News.
Унікальну знахідку виявили співробітники жандармерії під час обстеження місць несанкціонованих розкопок на історичних ділянках неподалік від стародавнього міста Афродісіас.
Зазначається, що в оливковому гаю була знайдена траншея, яку викопали, ймовірно, так звані мисливці за скарбами або «чорні археологи». Помітивши кам'яний предмет, жандарми повідомили про знахідку археологам.
Унікальний саркофаг: що про нього відомо
- Попередньо встановлено, що вік цих артефактів становить близько 2500 років.
- Саркофаг прикрашений зображенням Медузи Горгони. Подібні барельєфи ніколи раніше не зустрічалися на саркофагах, знайдених під час розкопок в цьому стародавньому місті.
- На думку директора провінційного департаменту з питань культури та туризму Умута Тунчері, людина, похована в цьому саркофазі, була одним з представників вищого керівництва того часу.
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