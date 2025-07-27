Це відкриття ставить під сумнів поширену думку про те, що павукоподібні жили й еволюціонували винятково на суші.

Учені встановили вкрай несподіваний факт про походження павуків, висунувши теорію, що вони, можливо, плавали в океані, перш ніж пристосувалися до життя на суші.

Як пише Independent, нове дослідження, засноване на аналізі скам'янілості віком 500 мільйонів років, припускає, що павуки та інші павукоподібні, можливо, походять із моря.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Current Biology, вчені з Університету Арізони проаналізували скам'янілий мозок Mollisonia symmetrica, вимерлого виду кембрійського періоду, який колись вважався предком мечохвостів.

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При цьому дослідження показало, що структура його нервової системи більше нагадує структуру сучасних павуків та їхніх родичів, що вказує на тісніший еволюційний зв'язок із павукоподібними, ніж вважалося раніше.

Зазначається, що ключовою особливістю, яка дає змогу ідентифікувати скам'янілість як таку, що належить ранньому павукоподібному, є унікальна організація мозку, що є "перевернутою" по відношенню до розташування мозку, яке спостерігається у сучасних ракоподібних, комах, багатоніжок і мечохвостів, заявили дослідники.

Таке "зворотне" розташування мозку може бути ключовою еволюційною адаптацією, що забезпечує нейронні зв'язки, які покращують контроль над рухами, стверджують учені.

Згідно з дослідженням, це відкриття ставить під сумнів поширену думку про те, що павукоподібні жили й еволюціонували винятково на суші.

"Досі точаться палкі суперечки про те, де і коли вперше з'явилися павукоподібні, які хеліцерові були їхніми предками, і чи були вони морськими або напівводними, як мечохвости", - сказав Штраусфельд.

Пристосувавшись до життя на суші, павукоподібні, подібні до молісонії, ймовірно, харчувалися ранніми комахами і багатоніжками. Ці ранні павукоподібні, можливо, також вплинули на еволюцію крил комах - важливого захисного механізму.

Раніше повідомлялося, що вчені змогли розгадати таємницю скам'янілостей стародавніх істот, схожих на кальмарів, які були знайдені в Північній Гренландії. Ці істоти жили понад 500 мільйонів років тому. Виявилося, що нектокариди насправді є ранніми нащадками стрілоподібних черв'яків.

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