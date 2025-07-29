За смертельної температури самцям пустельного жука Намібського жука доводиться шукати способи зменшити кількість тепла, яке вони отримують на сонці.

У своїх невпинних пошуках їжі та самок самці пустельного жука Наміб (Onymacris plana) проводять дні, мандруючи дюнами пустелі Наміб на південно-західному узбережжі Африки, час від часу зупиняючись у рідкісних тінистих острівцях. Про це пише BBC Wildlife.

Зазначається, що переміщаючись пісками, температура яких становить 50°C, ці крихітні нелітаючі жуки бігають зі швидкістю 1 метр за секунду, використовуючи довгі ноги, які піднімають їхні дископодібні тіла приблизно на 15 мм над землею, де повітря на 10-15° прохолодніше завдяки вітру з Атлантики.

За смертельної температури тіла 51° самцям пустельного жука Намібського жука доводиться шукати способи зменшити кількість тепла, яке вони отримують на сонці. І все ж, всупереч здоровому глузду, попередні дослідження показали, що жуки пустелі Наміб, які біжать, мають таку саму температуру тіла, як і ті, що відпочивають у тіні.

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"Ми подумали, що, насправді, справа не тільки в цьому. Можливо, вони справді охолоджуються під час бігу", - сказав Керол Робертс із Науково-дослідного інституту Гобабеб Наміб, яка брала участь у дослідженні.

Цікаво, що для подальшого вивчення дослідники вживили мініатюрні датчики температури у верхню частину тіла живих і мертвих жуків.

Зробивши початкові вимірювання у всіх особин, команда потім випустила живих жуків назад на дюни і одночасно помістила мертвих жуків на висоту 15 мм над піском на сонці. Потім вони порівняли температуру тіла живих жуків через 30 секунд після початку бігу з температурою нерухомих жуків.

Важливо, що незважаючи на інтенсивну сонячну активність, температура мертвих жуків у середньому була на 1,5° нижчою, ніж у мертвих. Команда припустила, що охолоджувальний ефект зумовлений конвекцією, за якої тепло від їхніх тіл передається в більш холодне навколишнє повітря. Щоб підтвердити це припущення, вони провели лабораторний експеримент, що імітує біг самців в умовах різної сонячної радіації та вітру. У цих змодельованих умовах біг зі швидкістю 1 метр за секунду за високої сонячної радіації та безвітряної погоди знижував температуру жука приблизно на 13º. Дункан Мітчелл з Університету Вітватерсранда сказав:

"Через швидкість підвищення [температури тіла], якби вони не бігали на сонці, воно вбило б їх за кілька хвилин".

За словами Мередіт Джонсон з Університету штату Північна Дакот, було "виявлено дійсно унікальну стратегію".

"Це суперечить загальноприйнятій думці про те, що фізичні вправи сприяють нагріванню тіла", - додала вона.

Вчені вважають, що жуки пустелі Наміб - не єдині, хто використовує конвекцію для охолодження.

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