Після розвантаження на станції "Академік Вернадський" судно вирушить до чилійського порту Пунта-Аренас.

Український науково-дослідний криголам "Ноосфера" дістався антарктичної станції "Академік Вернадський". Судно стало на якір неподалік острова Галіндез 27 січня.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр. "Ноосфера" доправила до станції вантажі та команду українських технічних фахівців.

У найближчі місяці фахівці мають здійснити невідкладні роботи з модернізації станції, що потрібні для успішної зимівлі наступної експедиції. Зокрема, йдеться про заміну системи опалення та роботи з заземлення дизельної і головної будівлі станції.

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"Для нас прихід "Ноосфери" - це дуже радісна подія, адже це можливість нарешті побачитися зі своїми колегами та співвітчизниками після 10 місяців зимівлі, а також отримати гостинці з дому. А ще це початок дуже відповідальної роботи - великого ремонту на нашій улюбленій станції", - зауважив Юрій Отруба, керівник 27-ї української антарктичної експедиції.

Після розвантаження судно вирушить до чилійського порту Пунта-Аренас, звідки в майбутньому забере членів наступної, 28-ї експедиції на станцію "Вернадський".

Зазначається, що в другий антарктичний сезон "Ноосфера" вирушила з порту Кейптауна (ПАР) наприкінці грудня 2022 року. Спершу судно доправило вантажі та команду полярників на польську антарктичну станцію "Арцтовський", яка розташована на острові Кінг Джордж.

Криголам "Ноосфера" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня 2021 року Україна за 5 млн дол. придбала легендарний британський криголам "Джеймс Кларк Росс". У жовтня він прибув до Одеси.

Наприкінці жовтня стало відомо, що "Джеймс Кларк Росс" отримав назву "Ноосфера". Воно пов'язане з ім'ям академіка Володимира Вернадського, який цьому науковому напрямку присвятив багато років.

Власний океанографічний криголам відкриває цілу низку нових перспектив для української науки та вчених. Зокрема, він дасть змогу повернутися після тривалої перерви до досліджень Світового океану, вирішити логістичні проблеми на антарктичній станції "Академік Вернадський".

28 січня 2022 року криголам "Ноосфера" вийшов із Одеси у перший рейс. У травні стало відомо, що через війну він не може повернутися до України після успішного завершення першого антарктичного сезону. Судно зайшло до порту Кейптаун для технічного обслуговування та підготовки до нових подорожей.

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