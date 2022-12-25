"Ноосфера" йде до Антарктики з великим тризубом на борту.

Український криголам "Ноосфера" почав новий антарктичний сезон.

Сьогодні, 24 грудня, флагман українського науково-дослідного флоту - криголам "Ноосфера" вирушив з Кейптауна (Південно-Африканська Республіка) в Антарктику, про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі України.

"Це вже другий його антарктичний сезон під синьо-жовтим прапором. Капітаном судна, як і минулого разу, є Павло Панасюк", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ця експедиція є спільною українсько-польською і фінансована переважно Польською антарктичною програмою. Тому спочатку "Ноосфера" вирушить до польської антарктичної станції "Арцтовський", яка знаходиться на острові Кінг Джордж.

Потім криголам доставить вантажі і українську команду технічних спеціалістів на станцію "Академік Вернадський". Як пояснили в центрі, ці фахівці мають завершити розпочату модернізацію її інфраструктуриї: в планах - заміна системи опалення, облаштування нового майданчика для зберігання човнів, роботи з заземлення дизельної та головної будівлі станції тощо.

"Попереду в судна довга дорога через Атлантичний та Південний океани. Очікується, що криголам дістанеться "Вернадського" до кінця січня наступного року. До речі, "Ноосфера" йде до Антарктиди з великим тризубом на борту - розміром 1,25 м на 1,05 м", - повідомили в центрі.

Також йдеться про те, що два малі державні герби України були встановлені восени цього року під командуванням капітана Олександра Гришка під час ремонту та підготовки судна до антарктичного рейсу. Зокрема, українські символи - на фальштрубах з правого та лівого борту судна.

Важливі новини про криголам "Ноосфера" - це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня 2021 року Україна за 5 млн дол. придбала легендарний британський криголам "Джеймс Кларк Росс", а 5 жовтня він прибув до Одеси. Наприкінці жовтня стало відомо, що "Джеймс Кларк Росс" отримав назву "Ноосфера". Воно пов'язане з ім'ям академіка Володимира Вернадського, який цьому науковому напрямку присвятив багато років.

Власний океанографічний криголам відкриває цілу низку нових можливостей для української науки та вчених. Насамперед, він дозволить після тривалої перерви повернутися до досліджень Світового океану, вирішити логістичні проблеми на антарктичній станції "Академік Вернадський".

28 січня 2022 року криголам "Ноосфера" вийшов із Одеси у перший рейс. У травні стало відомо, що через війну він не може повернутися до України після успішного завершення першого антарктичного сезону. Судно зайшло до порту Кейптаун для технічного обслуговування і підготовці до нових подорожей.

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