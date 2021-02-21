Прибуття Cygnus на МКС заплановано 22 лютого об 11:40 за київським часом.

Українсько-американська ракета-носій "Антарес" вивела на орбіту автоматичний транспортний корабель Cygnus з вантажем для Міжнародної космічної станції.

Про це повідомляє прес-служба Конструкторського бюро "Південне".

Читайте такожМарсохід NASA надіслав на Землю нові кольорові фото планети

"20 лютого о 19 год 36 хв за московським часом (12:00 36 хвилин за північноамериканським східним часом) з Центру космічних польотів на острові Уоллопс (штат Вірджинія, США) відбувся перший у 2021 році пуск ракети-носія середнього класу "Антарес". Ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого близько 3700 кг корисного вантажу NASA для Міжнародної космічної станції", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ракета-носій "Антарес" складається з двох ступенів. Основна конструкція першого ступеня була розроблена ДП "КБ "Південне" і виготовлена ДП "ПО ЮМЗ" в кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), "ЧЕЗАРА", "Рапід" (Чернігів) та ін.На замовлення корпорації Northrop Grumman (США).

Підготовка PH "Антарес", її випробування і пуск проведені за участю фахівців ДП "КБ "Південне", ДП "ВО ЮМЗ" і НВО "Хартрон-АРКОС". Згідно з контрактом, в конструкторському бюро "Південне" в режимі реального часу здійснювалася підтримка пуску, прийому та обробки телеметричної інформації.

"У рамках програми "Антарес" українська сторона виконала весь комплекс робіт з проектування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети-носія", - зазначили в бюро.

Космічний корабель Cygnus цієї місії отримав ім'я на честь математика NASA Кетрін Джонсон.

Прибуття Cygnus на МКС заплановано 22 лютого об 11:40 за київським часом.

З 2013 року ракета-носій "Антарес" стартувала 14 разів, 13 з них - успішно.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тамара Отовська