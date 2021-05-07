Собаки, які більше контактують з іншими, поводяться дружелюбніше / фото ua.depositphotos.com

Вчені вивчили особливості понад 20 порід собак, щоб дізнатися, як ці аспекти впливають на схильність домашніх улюбленців до агресивної поведінки стосовно людей.

Вчені з Університету Гельсінкі провели дослідження понад 9000 домашніх тварин, пише НВ із посиланням на дослідження, опубліковане в Scientific Reports.

В ході дослідження були виявлені окремі особистісні якості собаки, що впливають на її схильність до агресивної поведінки стосовно людей.

В ході експериментів з'ясувалося, що маленькі собаки з більшою ймовірністю будуть поводитися агресивно, ніж собаки середнього й великого розміру. Але через свій розмір вони часто не розглядаються як загрозливі, і тому погана поведінка залишається без уваги.

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Дослідження також показало, що пси більш агресивні, ніж суки, і їхня стерилізація не робить ніякого впливу.

Вчені виявили, що досвід власника собаки також впливає на ймовірність агресивної поведінки вихованця, причому перші собаки початківців з більшою ймовірністю будуть поводитися агресивно.

Дослідження також показало, що собаки, які більше контактують з іншими, поводяться приязніше.

Вчені зазначають, що порода собак - це фактор, що впливає на агресивну поведінку більше, ніж будь-яка інша змінна, за винятком літнього віку.

У ТОП-10 найагресивніших порід увійшли:

  • довгошерсті коллі,
  • мініатюрний пудель,
  • цвергшнауцер,
  • німецька вівчарка,
  • іспанська водяна собака,
  • лаготто (італійський водяний собака),
  • китайська чубата,
  • німецький міттельшпіц,
  • котон де тулеар,
  • вітон тер'єр.

Також у двадцятці опинилися чихуахуа, керн-тер'єр, джек-рассел тер'єр, фінський лаппхунд.

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Автор: Олександр Топчій