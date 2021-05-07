Вчені вивчили особливості понад 20 порід собак, щоб дізнатися, як ці аспекти впливають на схильність домашніх улюбленців до агресивної поведінки стосовно людей.
Вчені з Університету Гельсінкі провели дослідження понад 9000 домашніх тварин, пише НВ із посиланням на дослідження, опубліковане в Scientific Reports.
В ході дослідження були виявлені окремі особистісні якості собаки, що впливають на її схильність до агресивної поведінки стосовно людей.
В ході експериментів з'ясувалося, що маленькі собаки з більшою ймовірністю будуть поводитися агресивно, ніж собаки середнього й великого розміру. Але через свій розмір вони часто не розглядаються як загрозливі, і тому погана поведінка залишається без уваги.
Читайте також"Звірі" проти тварин. Чому з садистами почала говорити вулиця
Дослідження також показало, що пси більш агресивні, ніж суки, і їхня стерилізація не робить ніякого впливу.
Вчені виявили, що досвід власника собаки також впливає на ймовірність агресивної поведінки вихованця, причому перші собаки початківців з більшою ймовірністю будуть поводитися агресивно.
Дослідження також показало, що собаки, які більше контактують з іншими, поводяться приязніше.
Вчені зазначають, що порода собак - це фактор, що впливає на агресивну поведінку більше, ніж будь-яка інша змінна, за винятком літнього віку.
У ТОП-10 найагресивніших порід увійшли:
- довгошерсті коллі,
- мініатюрний пудель,
- цвергшнауцер,
- німецька вівчарка,
- іспанська водяна собака,
- лаготто (італійський водяний собака),
- китайська чубата,
- німецький міттельшпіц,
- котон де тулеар,
- вітон тер'єр.
Також у двадцятці опинилися чихуахуа, керн-тер'єр, джек-рассел тер'єр, фінський лаппхунд.
Вас також можуть зацікавити новини
- Вчені з'ясували, як змусити кота і собаку стати друзями
- Маленьких собак викрили в тому, що вони видають себе за великих, коли мітять територію
- Власники собак щасливіші, ніж кошатники
- В Японії створили "розумний" одяг для собак, який визначає їх настрій
- Стрімінг-сервіс створив плейлисти та подкасти для улюбленців, які залишаються вдома
- Вік собак у "людських" роках: вчені створили формулу підрахунку на основі ДНК
- Стало відомо, де живе найкрасивіший пес породи тибетський мастиф (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram