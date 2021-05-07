Маленькі собаки з більшою ймовірністю поводяться агресивно, ніж собаки середнього та великого розміру.

Вчені вивчили особливості понад 20 порід собак, щоб дізнатися, як ці аспекти впливають на схильність домашніх улюбленців до агресивної поведінки стосовно людей.

Вчені з Університету Гельсінкі провели дослідження понад 9000 домашніх тварин, пише НВ із посиланням на дослідження, опубліковане в Scientific Reports.

В ході дослідження були виявлені окремі особистісні якості собаки, що впливають на її схильність до агресивної поведінки стосовно людей.

В ході експериментів з'ясувалося, що маленькі собаки з більшою ймовірністю будуть поводитися агресивно, ніж собаки середнього й великого розміру. Але через свій розмір вони часто не розглядаються як загрозливі, і тому погана поведінка залишається без уваги.

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Дослідження також показало, що пси більш агресивні, ніж суки, і їхня стерилізація не робить ніякого впливу.

Вчені виявили, що досвід власника собаки також впливає на ймовірність агресивної поведінки вихованця, причому перші собаки початківців з більшою ймовірністю будуть поводитися агресивно.

Дослідження також показало, що собаки, які більше контактують з іншими, поводяться приязніше.

Вчені зазначають, що порода собак - це фактор, що впливає на агресивну поведінку більше, ніж будь-яка інша змінна, за винятком літнього віку.

У ТОП-10 найагресивніших порід увійшли:

довгошерсті коллі,

мініатюрний пудель,

цвергшнауцер,

німецька вівчарка,

іспанська водяна собака,

лаготто (італійський водяний собака),

китайська чубата,

німецький міттельшпіц,

котон де тулеар,

вітон тер'єр.

Також у двадцятці опинилися чихуахуа, керн-тер'єр, джек-рассел тер'єр, фінський лаппхунд.

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Автор: Олександр Топчій