Як правило, на поверхні лежать молоді осадові породи, але є місця, де видно недоторкані породи віком у мільярди років.

Найдавніші відомі кам'яні породи можна побачити в Канаді. Це підтвердило нове дослідження, опубліковане в журналі Science.

Вчені дослідили гірські породи, що виступають на поверхню на півночі провінції Квебек, уздовж узбережжя Гудзонової затоки. Йдеться про так званий зеленокаменний пояс Нуввуагіттук — давнє вулканічне утворення, що давно привертало увагу геологів. Нове дослідження показало, що вік деяких порід у цьому регіоні становить 4,16 мільярда років, що дозволяє зазирнути в самий початок історії Землі.

Ці породи утворилися ще в Хадейському еоні — це період, коли планета тільки почала охолоджуватись після свого формування. Досі точні оцінки віку цих гірських утворень викликали суперечки: одні дослідження називали цифру 4,3 мільярда років, інші ж припускали, що вони значно молодші — лише 3,3–3,8 мільярда. Щоб покласти край цим розбіжностям, команда науковців проаналізувала особливий тип порід — інтрузійні, які формуються, коли магма проривається вглиб земної кори і твердне.

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Для встановлення точного віку геологи використали одразу два методи, засновані на радіоактивному розпаді елементів самарію та неодиму. Обидва дали однаковий результат — 4,16 мільярда років. Це підтверджує: породи справді сформувалися на дуже ранньому етапі існування планети. На думку керівника дослідження Джонатана О'Ніла з Університету Оттави, цей результат добре узгоджується з попередніми оцінками — адже інтрузійні породи мали б бути трохи молодшими за навколишні вулканічні, які могли з’явитися ще раніше, близько 4,3 мільярда років тому.

Самі гірські породи в Нуввуагіттуку — це переважно метаморфізовані базальти. Їхній хімічний склад вказує на час, коли формувалась перша земна кора. Дослідники припускають, що на це впливала і взаємодія розпеченої породи з дощовою водою, яка вже існувала на поверхні. Деякі з цих порід, ймовірно, утворилися з мінералів, які випадали з древньої морської води — це відкриває нові можливості для вивчення умов, у яких зароджувалось життя.

До цього найдавнішими відомими породами вважалися утворення на Північно-Західних територіях Канади віком 4,03 мільярда років. А ще раніше найстарішими вважалися окремі мікроскопічні кристали циркону з Австралії — їм близько 4,4 мільярда років. Але це лише поодинокі мінерали, а не повноцінні скельні масиви, як у Квебеку. Таким чином, нове відкриття відкриває унікальне "вікно" в найдавнішу історію Землі.

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