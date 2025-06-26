Мине небагато часу, і льодовики в Європі залишаться хіба що в Скандинавії.

Знамениті льодовики Швейцарії дедалі більше нагадують швейцарський сир, відомий своїм величезними дірами. Схоже, що глобальне потепління швидко знищує останні вічні сніги на півдні Європи. Про це пише The Independent.

Плачевний стан швейцарських льодовиків різко проявився кілька тижнів тому, коли зсув з альпійської гори затопив село Блаттен. Льодовик, який утримував кам'яну масу біля вершини, настільки ослабнув, що більше не міг слугувати захисним бар’єром.

Зазначається, що відступ швейцарських льодовиків спостерігається вже приблизно 170 років, з деякими періодами накопичення маси. Але з 1980-х років льодовики почали танути вже стабільно, і останні роки, особливо 2022-й та 2023-й роки, були найгіршими, кажуть фахівці.

Відео дня

Зазвичай "здоровий" льодовик поєднує в собі дві врівноважені тенденції, які змушують його рухатися: на більших висотах опади у вигляді снігу додають йому маси, яка повільно рухається гірськими схилами донизу, де ця маса поступово тане. Однак глобальне потепління прискорює темпи танення льоду у льодовиках та піднімає планку висоти, на якій починається процес танення.

Це призводить зокрема до того, що льодовик починає танути просто на місці і припянє рухатися через послаблення тиску верхніх шарів маси на нижні. Ця відсутність динамічної регенерації є найімовірнішим поясненням появи "дірок" голої землі в тілі льодовика.

"Кілька років тому ці дірки не були так добре відомі, але зараз ми бачимо їх частіше. Це швейцарський сир, у якому всюди з’являється все більше дірок, і ці дірки руйнуються — і це не добре для льодовика", – розповів експерт з групи моніторингу льодовиків Маттіас Хусс.

Річард Еллі, професор геологічних наук і гляціолог (експерт з льодовиків) з Університету штату Пенсильванія (США), зазначив, що скорочення льодовиків має великий вплив на сільське господарство, рибальство, рівень питної води та прикордонну напруженість, коли йдеться про транскордонні річки.

"Найбільші занепокоєння щодо гірських льодовиків можуть викликати проблеми з водою — зараз льодовики, що скорочуються, підтримують літні потоки [річок] але, коли льодовики зникнуть, залишаться лише аномально низькі потоки", — сказав він.

Для Швейцарії зникнення льодовиків означатиме також і певні втрати в енергетичній галузі: альпійська країна отримує переважну більшість своєї електроенергії від гідроелектростанцій, що працюють на її озерах і річках, і масштабне танення льодовиків може поставити це під загрозу.

Зміна клімату: останні новини

Як писав УНІАН, одним із тривожних проявів глобального потепління стає скорочення площі хмарного покриву над планетою. Хмари відбивають частину сонячної енергію назад у космос. Тож чим менше хмар на небі, тим швидшими темпами нагрівається планета.

Також ми розповідали, що за умови, якщо темпи глобального потепління збережуться на поточному рівні, вже наприкінці століття клімат у Харкові може бути таким, як сьогодні на Херсонщині. А сам південь України може опинитися під водою через підйом рівня моря внаслідок танення криги на полюсах Землі.

Вас також можуть зацікавити новини: