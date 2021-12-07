Напій був каламутним і солодким, в ньому містилося мало алкоголю.

Вчені з'ясували, яке пиво пили стародавні єгиптяни. Майже 6 тисяч років тому еліта Стародавнього Єгипту вживала хмільний напій, який був густим, ніби каша. Таке пиво було солодким і каламутним.

Про це повідомляє Daily Mail.

Вчені проаналізували фрагменти кераміки, взяті з Ієраконполіса на півдні Єгипту. Вони знайшли сліди пшениці, ячменю і трав, які стародавні єгиптяни використовували для приготування напоїв.

Згідно з дослідженнями, пивний напій, який приблизно 5 тисяч 800 років тому пили з такого посуду єгиптяни, був дуже густим і чимось схожий на кашу. Сліди пива вчені зуміли знайти в п'яти судинах з плоским дном, які могли використовуватися для перевезення алкоголю. У чотирьох судинах у формі склянок з тонкої глини також були виявлені залишки хмільного напою.

Читайте такожУ Єгипті археологи знайшли один з храмів Сонця віком понад 4 тисячі роківПиво було "символом статусу і влади", важливим в елітних бенкетах і похоронних ритуалах, встановили вчені. Напій являв собою густу кашу, каламутну і солодку. Такий напій містив мало алкоголю, його робили з пшениці, ячменю і трав.

Нове дослідження, в ході якого вчені з'ясували, яке пиво пили древні єгиптяни, очолив Цзяцзін Ван, археолог з Дартмутського університету в Нью-Гемпширі.

"Пиво, ймовірно, було основним харчовим продуктом, споживаним усіма, і водночас його також споживали ритуально, в особливих випадках", - вказав він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Єгипті знайшли загадкову мумію тварини, яка змінює уявлення про цивілізацію.

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Автор: Поліна Кузенко