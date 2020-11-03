В ході дослідження з'ясувалося, що єгиптяни муміфікували левеня.

У храмовому комплексі Бубастеум в Саккарі археологи виявили унікальну гробницю жерця, який служив при третьому фараоні П'ятої династії — Неферіркара.

Читайте такожУ Єгипті вперше відкрили саркофаг з 2500-річною мумією (відео) Однак під час розкопок вони також знайшли шахту, заповнену муміфікованими кішками. Вважається, що всі вони були принесені в жертву богині Бастет, передає ТСН з посиланням на Ехргеѕѕ.

Однак одна з них спантеличила вчених. "Як і будь-яка людина, я бачив котів різних розмірів. Але настільки величезного я ніколи не зустрічав. Нам довелося вивчити останки, щоб зрозуміти, що це таке", - розповів один з членів команди Ахмет Мансур.

"Вперше в історії муміфікації у нас в Саккарі з'явився лев. Муміфікований лев. Це просто неймовірно, тому що у нас є свідчення про "левові катакомби", і ми роками шукали їх", — розповіла професор єгиптології Саліме Ікрам.

"Тепер логічно думати, що одним з таких місць є Бубастеум. Просто приголомшливо знати, який внесок цей лев може внести в розуміння давньоєгипетської культури, економіки, релігії", - додала фахівець.

Пізніше аналіз підтвердив, що мова дійсно йде про левеня, яке жило приблизно в 600 р. до н. е.

"Це змінює наші уявлення про те, як стародавні єгиптяни взаємодіяли з дикими тваринами, як вони їх розводили, поклонялися їм і приносили в жертву", - підсумувала Ікрам.

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Автор: УНІАН