Щоб досягти дивовижних результатів, команда використовувала модель штучного інтелекту, яка називається глибокою контрастною мережею, яка зазвичай використовується для таких завдань, як розпізнавання обличчя.

Стаття, опублікована цього тижня в журналі Science Advances, здається, перевертає давно прийняту істину про відбитки пальців: не всі вони унікальні, як стверджує проффесор Го, який зараз навчається на останньому курсі факультету комп'ютерних наук Колумбійського університету, та його колеги.

Насправді журнали кілька разів відхиляли цю роботу, перш ніж команда подала апеляцію і врешті-решт домоглася її прийняття в Science Advances, пише CNN.

"Спочатку судово-медичне співтовариство викликало сильний опір. У першій або двох версіях нашої статті вони говорили, що це загальновідомий факт: не буває двох однакових відбитків пальців. Я думаю, що це дійсно допомогло покращити наше дослідження, тому що ми просто продовжували додавати до нього більше даних (підвищуючи точність), поки в кінцевому підсумку докази не стали незаперечними", - сказав Го.

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Щоб досягти дивовижних результатів, команда використовувала модель штучного інтелекту, яка називається глибокою контрастною мережею, яка зазвичай використовується для таких завдань, як розпізнавання обличчя. Дослідники додали до цього свій власний варіант, а потім надали базу даних уряду США, що містить 60 000 пар відбитків пальців, які іноді належали одній людині (але з різних пальців), а іноді належали різним людям.

В ході роботи система на основі штучного інтелекту виявила, що відбитки пальців з різних пальців однієї і тієї ж людини мають велику схожість і, отже, змогла визначити, коли відбитки пальців належали одній і тій же людині, а коли ні, з точністю для однієї пари. Вони досягли піку в 77%, що, мабуть, спростовує той факт, що кожен відбиток пальця "унікальний".

Він додав, що протягом сотень років судово-медичного аналізу люди звертали увагу на різні особливості, звані "дрібниці", розгалуження і кінцеві точки відбитків пальців, які використовуються в якості традиційних маркерів для ідентифікації відбитків пальців.

"Вони чудово підходять для відображення відбитків пальців, але ненадійні для виявлення кореляції між відбитками пальців однієї людини", - сказав Го.

Автори заявили, що усвідомлюють потенційну похибку даних. Хоча вони вважають, що система ШІ працює майже однаково залежно від статі та раси, згідно з дослідженням, для того, щоб система могла бути використана в реальній криміналістиці, потрібна більш ретельна перевірка шляхом аналізу більшої та ширшої бази даних відбитків пальців.

Однак Го заявив, що впевнений, що це відкриття може покращити кримінальні розслідування.

За словами Крістофа Шампода, професора криміналістики школи кримінального правосуддя університету Лозанни в Швейцарії, використання методів глибокого навчання на зображеннях відбитків пальців є цікавою темою. Однак Чампод, який не брав участі у дослідженні, сказав, що не вірить, що робота відкрила щось нове.

"Їхній аргумент про те, що ці форми певною мірою співвідносяться між пальцями, був відомий з самого початку відбитків пальців, коли це робилося вручну, і був задокументований роками", - сказав він.

У відповідь Го сказав, що ніхто ніколи систематично не оцінював і не використовував подібність між відбитками різних пальців однієї і тієї ж людини в такій мірі, як у новому дослідженні.

"Ми перші, хто прямо вказав, що подібність обумовлена орієнтацією виступів в центрі відбитка пальця. Більш того, ми перші, хто спробував зіставити відбитки різних пальців однієї і тієї ж людини, принаймні, за допомогою автоматизованої системи", - сказав Го.

Саймон Коул, професор кафедри кримінології, права та суспільства Каліфорнійського університету в Ірваїні, погодився, що стаття цікава, але сказав, що її практична корисність перебільшена.

"Ми не помилилися щодо відбитків пальців. Недоведене, але інтуїтивно вірне твердження про те, що не існує двох "точно однакових" відбитків пальців, не спростовується фактом, що відбитки пальців схожі. Відбитки пальців різних людей, як і однієї і тієї ж людини, завжди були схожі", - сказав він про судово-медичних експертів

Команда, яка проводила дослідження, заявляє, що впевнена в результатах і відкрила вихідний код ШІ для перевірки іншими. Це рішення високо оцінили і Шампод, і Коул. Але Го сказав, що важливість дослідження виходить за рамки відбитків пальців.

"Мова йде не тільки про криміналістику, мова йде про штучний інтелект. Люди дивилися на відбитки пальців з тих пір, як ми існували, але ніхто ніколи не помічав цієї подібності, поки ми не змусили наш ШІ проаналізувати його. Це просто говорить про здатність ШІ автоматично розпізнавати та отримувати відповідні функції", - заявив він.

Новини науки-штучний інтелект

Незважаючи на те, що генеративний штучний інтелект (ШІ) існує вже багато років, його справжній вплив на наше життя проявилося лише в цьому році з запуском ChatGPT. Цей "розумний" чат бот знайшов застосування в різних областях, а в майбутньому може замінити багато професій.

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