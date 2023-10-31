Технологічні компанії переконані, що спосіб нашого спілкування незабаром зміниться.

Незважаючи на те, що генеративний штучний інтелект (ШІ) існує вже багато років, його справжній вплив на наше життя проявився лише в цьому році з запуском ChatGPT. Цей "розумний" чат-бот знайшов застосування в різних сферах, а незабаром може замінити низку професій.

При цьому, попри величезну популярність і універсальність чат-ботів, багато хто все ще жодного разу ним не користувався. Втім, технологічні корпорації вважають, що це лише справа часу. Якщо вони мають рацію, то спосіб нашого спілкування незабаром зміниться, пише Financial Times.

Поворотним моментом має стати 2024 рік, вважають експерти. Восени цього року технологічний гігант Google готується представити свою революційну розробку – систему штучного інтелекту Gemini, а Microsoft вже почала впроваджувати свого ШІ-помічника Copilot в Windows. Вони допоможуть створювати листи, текст і зображення за тестовим описом.

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Крім того, в соцмережах Meta незабаром з'являться незвичайні чат-боти з різними особистостями. Марк Цукерберг впевнений, що генеративний ШІ стане величезною частиною всіх застосунків корпорації, а відомі особистості зможуть створювати власних "ШІ-особистостей", які зможуть взаємодіяти з фанатами, створювати контент і, з часом, взаємодіяти один з одним. Це буде "новий вид засобів масової інформації та форма мистецтва".

Всі нові технології проходять життєвий цикл. Попри свою популярність, генеративний ШІ все ще знаходиться на стадії досліджень і розробки. Якщо він переступить до наступної фази, можна очікувати масового розгортання і вже тоді, пише FT, масштаб впливу ШІ буде порівнюватися з промисловою революцією.

ШІ-бот ChatGPT вже змінив цей світ

ChatGPT з моменту запуску на початку 2023 року викликав справжній ажіотаж у світі хай-тек. Ця технологія здатна легко і впевнено відповідати на найрізноманітніші питання, писати прозу, вірші або комп'ютерний код по команді, а з останнім апдейтом її навчили "бачити, чути і говорити".

А зовсім недавно ChatGPT навчився шукати інформацію в інтернеті без будь-яких обмежень. Раніше технологія обмежувалася даними до вересня 2021 року.

Раніше експерти перерахували 10 професій, які можуть повністю або частково зникнути через ChatGPT. Серед них – програмісти і графічні дизайнери.

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