Інноваційний аксесуар буде в 10 разів твердіше звичайних стекол для гаджетів.

Люди, які постійно впускають і розбивають свої смартфони, можуть отримати шанс продовжити "життя" свого гаджета. Вчені з Індії представили скло для екрана телефону, яке самостійно "затягує" тріщини.

Розробка велася в Індійському інституті наукової освіти і досліджень, в Калькутті, передає видання IXBT.

Так, інноваційне скло для смартфонів, створене вченими з Індії, відрізняється високою міцністю і здатністю самостійно "затягувати" тріщини. До складу аксесуара входить п'єзоелектричний органічний матеріал.

Цей матеріал перетворює механічну енергію в електричну і навпаки. В результаті такого перетворення з'являються голчасті кристали довжиною 2 мм і шириною 0,2 мм.

Читайте такожОдруження в космосі може стати реальністю: американці показали капсулу для церемонії (відео)За рахунок унікальної молекулярної основи скла окремі частинки і кристали "затягують" тріщини. Творці скла вважають, що воно стане ідеальним рішенням для захисту екранів смартфонів. Інноваційне скло, стверджують вчені, в 10 разів твердіше звичайних стекол для телефонів.

Звичайно, скло, до якого ідеально підійде слоган "впустив - не страшно", навряд чи зможе "затягувати" великі пошкодження на весь екран. Однак дрібні подряпини і незначні наслідки, які трапляються під час падіння смартфона, інноваційна розробка зможе усунути.

Вчені не уточнили, як скоро компанії, що виробляють смартфони, зможуть використовувати нову технологію. Можливо, на впровадження підуть роки, адже подібні розробки коштують чимало грошей і їх не завжди просто поставити на широке виробництво.

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Автор: Поліна Кузенко