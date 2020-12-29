Дерев'яний супутник розробляється заради зменшення кількості космічного сміття.

Японія розробляє дерев'яні супутники, щоб позбутися космічного сміття.

Про це повідомляє ВВС.

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Як повідомляється, японська компанія та Університет Кіото об'єднали свої зусилля для розробки того, що, як вони сподіваються, до 2023 року стане першим у світі супутником, зробленим з дерева.

Партнери почнуть експерименти з різними видами деревини в екстремальних умовах на Землі.

Космічне сміття стає все більш серйозною проблемою в міру того, як в атмосферу запускається все більше супутників.

Дерев'яні супутники ж згорять, не викидаючи в атмосферу шкідливі речовини і не обсипаючи землю уламками.

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Переклад: Катерина Лиманська