З 2019 роки кількість українців у соцмережі Instagram зросла на 22%, а у Facebook - на 7%.

Кількість українських користувачів у соціальних мережах за рік карантину зросла на 7 млн осіб (до 26 млн) і досягла 60% населення країни (в січні 2020 року було трохи більше 40%), повідомила прес-служба IT-компанії GlobalLogic з посиланням на результати власного дослідження.

«У період з 2020 по 2021 рік українська аудиторія соцмереж збільшилася на 7 млн осіб. На початку 2020 з України було 19 млн користувачів, в 2021 цифра досягла 26 мільйонів. При цьому проникнення соцмереж зросло наполовину: зараз в них зареєстровані 60% населення країни, тоді як у січня 2020 року було трохи більше 40%», - сказано в повідомленні.

Відзначається, що з 2019 року кількість українців у соцмережі Instagram зросла на 22%, а в Facebook - на 7%.

«Нині ними користуються 14 і 16 мільйонів українців відповідно», - повідомила прес-служба.

Також повідомляється, що за останній рік нова соціальна мережа TikTok досягла показника 16% користувачів з України (її зростання становило 500%).

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А найпопулярнішою соцмережею залишається YouTube з охопленням 96% користувачів в Україні. У середньому на сайті вони проводять близько 40 хвилин на день.

За інформацією GlobalLogic, кількість українських інтернет-користувачів зросла на 2 млн, що на 33% більше, ніж за 2019 рік, і на початку 2021 становить майже 30 млн, тобто близько 67% населення країни.

Відзначається, що інтернет-користувачів стає більше не лише в Україні, а й у світі.

«З 2019 року їх кількість збільшилась на 280 млн. Також через пандемію за останній рік люди по всьому світу почали на 57% більше дивитися відео та фільми, на 37% більше слухати музику і на 15% - підкасти", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що для аналізу компанія GlobalLogic використовувала дані з відкритих джерел, такі як Data Report, Державна служба статистики, Kantar і PlusOne, а також внутрішню статистику.

Довідка УНІАН. GlobalLogic Ukraine - українська IT-компанія, філія американської компанії GlobalLogic. Компанія займається консалтингом і розробкою інноваційних рішень. Центральний офіс GlobalLogic розташований у Кремнієвій долині в США.

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Автор: Павло Степанець