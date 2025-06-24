Піщана батарея здатна вловлювати й зберігати енергію для подальшого використання.

У Фінляндії запустили в експлуатацію найбільшу у світі піщану батарею, що дасть змогу максимально ефективно використовувати поновлювані джерела енергії країни, пише IFLScience.

Очікується, що після виходу на повну потужність ця піщана батарея скоротить викиди вуглецю від місцевої теплової мережі приблизно на 160 тонн на рік. У виданні підкреслили, що це дасть змогу знизити викиди від опалення району майже на 70%.

Піщана батарея була побудована компанією Polar Night Energy на замовлення енергетичної компанії Loviisan Lämpö в муніципалітеті Порнайнен на півдні Фінляндії. Її висота становить 13 метрів, а ширина - 15 метрів. За словами виробника, нова система здатна виробляти 1 мегават теплової енергії та зберігати до 100 мегават-годин енергії.

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У виданні пояснили, що піщана батарея являє собою великий резервуар, який заповнений близько 2000 тоннами подрібненого талькового каменю. Надлишкова теплова енергія від поновлюваних джерел енергії закачується системою труб через кам'яний матеріал, де вона утримується протягом кількох годин, днів або навіть тижнів. Коли енергія необхідна, вона може бути випущена, виділяючись у вигляді киплячої води, пари або потоку нагрітого повітря.

У виданні зазначили, що завдяки піщаній батареї можна максимально використовувати можливості поновлюваних джерел енергії. Вона здатна вловлювати і зберігати енергію для подальшого використання.

"Наша мета - досягти кліматичної нейтральності до 2035 року, і піщана батарея є важливим кроком на цьому шляху", - йдеться в заяві генерального директора Loviisan Lämpö Мікко Пааяненя.

Вчені створили унікальні гнучкі сонячні панелі

Раніше вчені з Університету Шеффілда розробили гнучкі сонячні батареї, які не містять дефіцитних і дорогих елементів. Вони вважають, що їхній винахід прокладає шлях до розробки недорогої та ефективної сонячної енергії.

Дослідники розробили новий тип сонячних елементів з використанням перовскітового напівпровідника. Ці елементи виготовляються шляхом тиснення крихітних канавок у пластиковій плівці та подальшого заповнення їх перовскітовим матеріалом.

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