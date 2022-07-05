Вона може місяцями зберігати" зелену " енергію.

Фінські вчені встановили в місті Канкаанпяа першу в світі повністю працюючу "піщану батарею". Згідно з дослідженнями, вона місяцями може зберігати "зелену" енергію і допоможе вирішити проблему постачання електрикою протягом усього року.

Про це повідомляє BBC.

"Піщана батарея" являє собою близько 100 тонн будівельного піску, насипаного у високий силос сірого кольору.

Пісок низького сорту заряджає пристрій теплом, отриманим від дешевої електроенергії від сонця або вітру. Це відбувається за допомогою резистивного нагріву, завдяки якому, наприклад, працюють електричні каміни.

Сам пісок може зберігати тепло при температурі до 500 градусів Цельсія протягом декількох місяців. Це дозволить підігрівати будинки взимку, коли електроенергія дорожча. Так, з батареї будуть випускати гаряче повітря для нагріву води в системі централізованого теплопостачання, яка потім подається в будинки, офіси і навіть в місцевий басейн.

Зазначається, що питання енергетики гостро виникло на тлі війни в Україні та дій Росії. У зв'язку з цим фіни перейнялися, як обігрівати свої будинки чистою енергією, коли вітряні і сонячні станції не працюють через погодні умови. Акумулятори з літію вирішили не використовувати, оскільки вони дорогі, займають багато місця і можуть впоратися тільки з обмеженою кількістю надлишкової потужності.

Раніше повідомлялося, що через війну виробництво відновлюваної електроенергії в Україні впало на 50%.

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