Зонд сів на Титан у 2005-му й надіслав фото крижаного каміння: більше ніхто туди не добирався

Він надіслав фотографії крижаних каменів з поверхні іншого світу.

14 січня 2005 року о 4:34 за тихоокеанським часом зонд ЄКА "Гюйгенс" опустився на Титан – найбільший супутник Сатурна – після 147-хвилинного спуску на парашуті крізь помаранчево-коричневу млу. Він приземлився на холодну рівнину, усипану округлими крижаними камінчиками, і ще 72 хвилини продовжував передавати дані з поверхні.

Зонд перебував на відстані понад мільярд кілометрів від Землі. "Кассіні" – орбітальний апарат NASA, який доставив "Гюйгенса" до Сатурна, був єдиним космічним апаратом поблизу, здатним прийняти сигнал і ретранслювати його на Землю, пише Space Daily.

Коли "Кассіні" вийшов із зони прямої видимості, канал зв’язку перервався. "Гюйгенс" став першим – і досі єдиним – космічним апаратом, що здійснив посадку у зовнішній Сонячній системі.

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Цей статус NASA, як і раніше, фіксує у записах місії "Гюйгенс".

Три тижні автономного польоту в невідомість

"Кассіні" відстикував "Гюйгенс" 25 грудня 2004 року за бортовим часом – після того, як обидва апарати провели в дорозі до Сатурна понад сім років. З цього моменту "Гюйгенс" рухався до Титана за власною балістичною траєкторією.

Після відстикування керування курсом було неможливим. Більшу частину шляху зонд перебував у режимі сну: заздалегідь завантажена програма мала розбудити його перед входом в атмосферу, прогріти системи, запустити передавач і послідовно розкрити парашути.

14 січня 2005 року "Гюйгенс" увійшов в атмосферу Титана за теплозахисним екраном – з достатньою швидкістю, щоб щит прийняв на себе удар від гальмування, після чого спрацювала парашутна система. Матеріали ЄКА описують місію як падіння крізь щільну атмосферу Титана на м’яке піщане річкове дно, зафіксоване спускним пристроєм формування зображень та спектрорадіометром під час 147-хвилинного зниження.

Перший парашут скинув задній кожух. Великий основний парашут уповільнив зонд у верхніх шарах атмосфери, після чого менший стабілізуючий парашут взяв керування на себе до кінця спуску.

Що побачила камера під шаром димки

Більшу частину спуску в об'єктив потрапляла майже суцільна димка. Потім помаранчевий туман почав розріджуватися, і камера зафіксувала пейзаж, впізнаваний за формою, але абсолютно чужий за хімічним складом.

Світлі височини були порізані темними розгалуженими каналами, які спускалися вниз у темніші плоскі області, що нагадували улоговини, заплави або висохлі озерні русла.

Геометрія вказувала на дренажну систему. На Титані, де температура поверхні становить близько мінус 180 градусів Цельсія, водяний лід достатньо твердий, щоб поводитися як камінь, а метан та етан можуть текти по поверхні у рідкому стані.

Реконструкція спуску NASA показує світ із каналами, темними рівнинами та видом поверхні, зібраним із знімків, зроблених камерною системою "Гюйгенса" після посадки.

Ґрунт під зондом просів

"Гюйгенс" не впав у море. Не врізався в голий лід. Він вдарився об поверхню, яка прогнулася.

Комплекс приладів для дослідження поверхні зафіксував удар і рух зонда після дотику. Подальший аналіз показав: "Гюйгенс" залишив вм'ятину, підстрибнув або похитнувся, трохи змістився й зупинився – поверхня поводилася як кірка над м'якшим матеріалом під нею.

У науковому резюме ЄКА описується місце посадки з округлими камінчиками, ймовірно з водяного льоду, та поверхневим матеріалом, видозміненим метаном. Там же великомасштабні наземні вимірювання "Гюйгенса" називаються одним із головних відкриттів місії на Титані.

Лампа на борту зонда освітила найближчий ґрунт, щоб прилади могли визначити хімічний склад у тьмяному світлі Титана. На першому знімку з поверхні – поле округлих брил, схожих на обкатані річкові камені на Землі, тільки камені майже напевно з льоду, а агентом вивітрювання є метан.

Чому передача даних ледь не провалилася

Посадка пройшла успішно, але з передачею даних виникли проблеми. Один із двох приймальних каналів "Кассіні" не був правильно налаштований для експерименту з вимірювання вітру за доплерівським зсувом "Гюйгенса", і дані радіоастрономії цього каналу були втрачені.

Другий канал спрацював. Це резервування зберегло зображення спуску та більшу частину наукових результатів зонда – включаючи знімки поверхні, які зробили "Гюйгенса" чимось більшим, ніж просто слабким сигналом з далекого супутника.

Наземні радіотелескопи на Землі теж безпосередньо приймали сигнал "Гюйгенса". Розшифрувати повний науковий потік, як це робив "Кассіні", вони не могли, але вловили слабкий несучий сигнал і використали його для відтворення картини вітрів під час спуску.

Крім того, зонд обертався під час частини спуску не так, як очікувалося, що ускладнило подальше складання мозаїчних зображень. Це не поставило хрест на місії, але ускладнило інтерпретацію мозаїк і нагадало команді, наскільки мало було права на помилку під час одноразової посадки біля Сатурна.

Чому Титан знову і знову приваблює до себе місії

Титан – не просто черговий крижаний супутник. NASA описує його як єдине місце у Всесвіті, окрім Землі, де на поверхні виявлено рідину: хмари, дощ, річки, озера та моря з метану й етану, а не води.

Це також єдиний супутник у Сонячній системі з щільною атмосферою – товстою азотною оболонкою, насиченою органічним серпанком. NASA, як і раніше, вважає ці два факти головними причинами наукового інтересу до супутника.

"Кассіні" провів понад десять років після "Гюйгенса", картографуючи Титан з орбіти за допомогою радара, інфрачервоних інструментів і численних прольотів. Короткий візит зонда на поверхню надав цим орбітальним картам точку прив’язки до реальності – ділянку місцевості, де зображення, хімічний склад і текстура були виміряні безпосередньо на місці.

Наступна місія буде рухомою. Роторний апарат Dragonfly від NASA, розроблений Лабораторією прикладної фізики Університету Джонса Гопкінса, планується запустити у 2028 році з прибуттям у 2034-му – для польотів між точками на Титані та вивчення хімічного складу дюн, ударних кратерів і ландшафтів, багатих на органіку.

"Гюйгенс" як і раніше перебуває там, де приземлився. Його батареї розряджені, лампа холодна, об’єктив спрямований на ту саму ділянку крижаних камінців, яку він побачив у січні 2005 року. Метанова погода Титана проносилася над ним понад двадцять років – туман, вітер, можливі дощі, – а єдина фотографія з поверхні так і залишається тією, яку зонд встиг надіслати до того, як "Кассіні" відніс його сигнал геть.

Раніше УНІАН повідомляв, що вчені пропонують створити на Місяці біокарантинний комплекс для захисту Землі.

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