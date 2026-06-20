Науковці пропонують створити на Місяці біозахисний комплекс для захисту Землі

Робота має здійснюватися виключно за допомогою роботизованих систем, що мінімізує ризик контакту людей із потенційно небезпечними організмами.

Науковці запропонували NASA включити до майбутньої місячної бази спеціальний біокарантинний комплекс, який міг би захистити Землю від потенційно небезпечних біологічних матеріалів, доставлених із космосу.

Відповідну ідею викладено у статті, опублікованій у журналі Ambio. Її автори – директор Лабораторій стратегічного аналізу та досліджень загроз, консалтингової компанії з Айдахо Фредерік Мокслі та професор біології Університету Макгілла Ентоні Річчарді.

"Людство вступає в нову еру освоєння космосу, але наші стратегії захисту планети не встигають за ризиками, пов’язаними з поверненням зразків позаземних об’єктів на Землю", – сказав Фредерік І. Мокслі.

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Карантин перед поверненням на Землю

Дослідники вважають, що всі зразки, зібрані на Місяці, Марсі або інших космічних об’єктах, слід спочатку доставляти не на Землю, а до спеціального карантинного та дослідницького центру на Місяці.

На їхню думку, робота з такими матеріалами має здійснюватися виключно за допомогою роботизованих систем, що мінімізує ризик контакту людей із потенційно небезпечними організмами та випадкового потрапляння таких форм життя до земного середовища.

За словами Мокслі, запропонований комплекс міг би виконувати роль своєрідного бар’єра між Землею та можливими біологічними загрозами, які можуть супроводжувати майбутні космічні місії.

"Запропонований об'єкт, по суті, діятиме як брандмауер між Землею та будь-якими потенційно небезпечними живими організмами, які можуть супроводжувати майбутні космічні місії", – сказав Мокслі.

Уроки інвазивних видів

Автори наголошують, що існування позаземного життя поки що не підтверджене. Водночас вони вважають, що навіть поява невідомих форм життя може мати непередбачувані наслідки для екосистем Землі.

Річчарді зазначив, що досвід боротьби з інвазивними видами на планеті демонструє, наскільки серйозними можуть бути наслідки появи організмів у новому середовищі.

За його словами, багаторічні дослідження показали, що потрапляння нового виду в невідповідне місце може призвести до неконтрольованого поширення та довготривалих негативних наслідків для екосистем.

Зростання ризиків у космосі

Автори звертають увагу на стрімке зростання конкуренції у сфері космічних досліджень. Державні агентства та приватні компанії активно розширюють програми освоєння космосу, що підвищує актуальність питань біологічної безпеки.

У дослідженні згадуються можливі ризики, пов’язані з аваріями космічних апаратів або поверненням астронавтів, які могли контактувати з позаземним середовищем.

На думку вчених, нині на Землі не існує об’єкта, здатного зі стовідсотковою гарантією забезпечити повне стримування, знищення або контроль невідомих інопланетних мікроорганізмів у разі надзвичайної ситуації.

Місяць як перша лінія захисту

Дослідники підсумовують, що пошук життя за межами Землі може стати одним із найбільших наукових досягнень людства. Однак вони переконані, що потенційні ризики потрібно враховувати ще до початку масштабних місій із повернення космічних зразків. На їхню думку, саме Місяць у майбутньому може стати першою лінією біологічного захисту Землі.

Останні новини з космосу

Наприкінці травня вибух ракети компанії Blue Origin став серйозною проблемою не лише для її засновника Джеффа Безоса, а й для NASA, адже інцидент може вплинути на графік реалізації місячних програм. Внаслідок аварії компанія втратила одну з небагатьох ракет New Glenn, а також єдиний стартовий комплекс, призначений для запуску цих носіїв. Через це подальші польоти можуть бути відкладені на тривалий час – від кількох місяців до кількох років. Наслідки аварії можуть відчути й у NASA. Раніше агентство розраховувало на ключову роль Blue Origin у програмі повернення людей на Місяць та створення майбутньої місячної інфраструктури.

13 травня науковці Live Science повідомляли, що відпрацьований елемент ракети SpaceX, який залишився на орбіті після виконання місії, ймовірно, вріжеться в поверхню Місяця вже цього літа. Фахівці зазначають, що об'єкт не становить загрози ні для самого Місяця, ні для космічних апаратів, які наразі працюють поблизу нього. Водночас прогнозоване зіткнення, яке може статися 5 серпня, привертає увагу науковців через можливість утворення нового ударного кратера.

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