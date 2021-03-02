Яскравий та сміливий дизайн, новий сайт та ще більша кількість навчальних заходів – це тільки невеличка кількість подій, про які 1+1 media school гучно заявляє у 2021-му.

2 березня 2021 року 1+1 media оголосила про ребрендинг освітнього проєкту Вища школа Media & Production. Відтепер нова назва проєкту – 1+1 media school. Крім цього, медіагрупа представила оновлений сайт 1+1 media school, який стане основним майданчиком для комунікацій зі студентами та містить функціонал для онлайн-навчання.

«Географія 1+1 media school за останній час суттєво розширилася та вийшла за межі України. В 2020 році ми мали студентів з Білорусі, Великобританії, Польщі – і це тільки початок. З ребрендингом ми запускаємо власну онлайн-платформу, яка зробить процес навчання ще зручнішим та доступним для студентів з будь-якого куточку світу», – прокоментував Юрій Білокур, керівник 1+1 media school.

У холдингу анонсують, що кількість освітніх заходів під егідою 1+1 media school збільшуватиметься, а частина з них проходитимуть у змішаному форматі – онлайн та офлайн.

«2020 рік і пандемія внесли свої корективи в користувацький досвід і навчання. Люди зрозуміли, що для того, аби отримувати нові знання, потрібно всього лише підключення до мережі Інтернет. Ми переконалися на власному досвіді: новий спосіб отримання знань жодним чином не позначається на якості, а сам процес навчання стає зручним і доступним. Тому платформа 1+1 media school дозволить нам реалізовувати заходи змішаного формату (частково – онлайн, частково – на базі офісів та знімальних майданчиків 1+1 media)», – розповідає Ольга Мусійко, HR-директорка 1+1 media.

Над оновленою візуальною складовою 1+1 media school працювала команда маркетингу телеканалу 1+1 на чолі з Наталею Вовк, директоркою з маркетингу, та Миколою Алтуховим, керівником відділу дизайну телеканалу 1+1. Автор концепції – Михайло Піхота, керівник напрямку позаефірної графіки 1+1.

Відео про 1+1 media school знаходиться тут.

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Довідка:

1+1 media school – освітній проєкт 1+1 media, що протягом семи років надає якісні знання в галузі медіа та ТВ-бізнесу студентам з різних куточків світу. З 2013 року школа активно втілює головну місію – покращувати рівень української медіаосвіти та забезпечувати ринок якісними кадрами.

За 7 років свого існування 1+1 media school випустила понад 2700 студентів, 290 випускників працевлаштувались в 1+1 media і стали частиною команди Людей Ідей, а близько 400 поповнили кадровий резерв медіахолдингу.

Спікери 1+1 media school – кращі фахівці 1+1 media, а також провідні експерти медіаринку України. Найпопулярніші курси «школи» – «Телевізійний продюсер», «Журналістика», «Ведучий інформаційної програми» і т.д.

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Автор: УНІАН