Єхануров жалкує, що впустив росіян

Прем`єр-міністр, перший номер списку блоку «Наша Україна» Юрій ЄХАНУРОВ вважає, що Україна не повинна була дозволяти російським експертам проводити додаткові перевірки своїх молокозаводів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Запоріжжі під час зустрічі з представниками малого і середнього бізнесу.

«Є помилка, що ми допустили росіян на перевірку наших підприємств, тому що наші підприємства сертифіковані російськими фахівцями. Не треба було цього робити», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня цього року Росія ввела обмеження на ввезення української молочної продукції, пояснюючи це низькою її якістю. Після тривалих переговорів Україна згодилася на те, щоб російські експерти провели додаткові перевірки українських молокопереробних заводів.