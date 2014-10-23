Італійсько-українська асоціація «Майдан» доставила гуманітарну допомогу в Слов'янськ - ОДА

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації.

У повідомленні наголошується, що в якості гуманітарної допомоги доставлено 2 тонни теплих речей, засобів гігієни та ліків. Італійці передали даний вантаж волонтерам з протестантських громад міста, української автокефальної православної церкви та української греко-католицької церкви, які розподілять даний вантаж між солдатами Національної Гвардії, переселенцями з окупованих територій, потерпілими жителями міста.

Читайте такожНімецька гуманітарка дозволить поселити 4 тис. біженців із зони АТО - Гройсман