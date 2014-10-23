Італійсько-українська асоціація «Майдан» доставила гуманітарну допомогу в Слов'янськ - ОДА
21:20, 23 жовтня 2014Суспільство
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Італійсько-українська асоціація «Майдан» доставила гуманітарну допомогу в м. Слов’янськ Донецької області.
З Італії прибула гуманітарна допомога
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації.
У повідомленні наголошується, що в якості гуманітарної допомоги доставлено 2 тонни теплих речей, засобів гігієни та ліків. Італійці передали даний вантаж волонтерам з протестантських громад міста, української автокефальної православної церкви та української греко-католицької церкви, які розподілять даний вантаж між солдатами Національної Гвардії, переселенцями з окупованих територій, потерпілими жителями міста.
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