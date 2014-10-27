Листопад в Україні почнеться арктичним холодом та ожеледицею

У більшості областей переважатиме низька температура повітря: вночі до 2-9, місцями до 10-12 градусів, вдень вона буде коливатися в межах 0+ 6 градусів, на Закарпатті й на півдні до +10+12 градусів, повідомляє Opogode.ua.

Очікується суха погода, лише 29.10 в Криму, 30.10 в центрі і на сході, 31.10 в західних областях, а 1-2 листопада на сході можливі невеликі опади. Фаза опадів буде залежати від температури повітря: при наближенні до нуля градусів дощ перейде в мокрий сніг.

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Вночі місцями на дорогах очікується ожеледиця.

У Києві протягом тижня буде ясно сонячно і сухо. Температура повітря вночі 0-4 градуса морозу, вдень 2-7 градусів тепла.