До розслідування катастрофи Боїнга-777 залучили фахівців з «Буку»

Про це заявив генеральний прокурор України Віталій Ярема під час засідання керівників Спільної слідчої групи з розслідування авіакатастрофи літака «Боїнг» Малайзійських авіаліній, повыдомляє прес-служба Генпрокуратури.

За словами очільника прокуратури вдалося ідентифікувати тіла 284 загиблих. Також допитано осіб, які проживають на територіях поблизу місця катастрофи. Проводяться чисельні експертизи, дослідження та інші необхідні слідчі дії для з’ясування усіх обставин трагедії.

Читайте такожГолландія вимагатиме у РФ докази причин катастрофи Боїнга-777

За результатами засідання прийнято узгоджене рішення про продовження роботи слідчої групи та визначено перспективи спільного розслідування зазначеної авіакатастрофи.

Рейс MH17 Амстердам - ​​Куала-Лумпур був збитий 17 липня в Донецькій області. На борту лайнера знаходилися 298 чоловік, всі загинули.

В Міноборони України вже спростували інформацію про те, що "Бук", з якого збили Боїнг, належав Україні.