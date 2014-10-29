ДАІ закликає водіїв пильнувати на дорогах через туман

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, за інформацією гідрометцентру, 30 жовтня – 1 листопада на території країни вночі та вранці місцями тумани, видимість 200-500 м.

За таких погодних умов ДАІ закликає водіїв бути особливо уважними та обережними за кермом, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху.

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При тумані відстань до об`єкту здається в кілька разів більше, ніж є насправді, тому при потраплянні в зону недостатньої видимості необхідно максимально знизити швидкість та збільшити дистанцію до транспортних засобів, що рухаються попереду.

Крім того, необхідно рухатися з включеним ближнім світлом фар (чи протитуманними фарами), відмовитися від ризикованих маневрувань. Якщо виникає необхідність зупинитися, то швидкість потрібно знижувати поступово, а при зупиненні включати аварійну світлову сигналізацію.