На вихідних в Україні буде прохолодно, мрячно й туманно

15-16 лютого, на свято Стрітення і в неділю, в Україні в результаті затоку більш прохолодного повітря з північного заходу Європи, яке поширилося за холодним атмосферним фронтом, знизиться температура повітря. Очікується вночі від 2 тепла до 5 морозу, вдень буде в межах 0-5 градусів тепла, на півдні до +7, а в Криму до +9 +12 градусів. Про це повідомляє opogode.ua.

Суттєві опади малоймовірні, тільки в центрі, на півдні і на сході часом пройдуть дощі або сніг. Вночі та вранці очікуються тумани які погіршать видимість до 50-300 метрів. Танення льоду на водоймах не припиниться. У Карпатах залишається небезпека сходження лавин.

У західних областях без опадів, місцями туман. Температура повітря вночі 0-6 морозу, вдень 0-6 градусів тепла, на Закарпатті до +7 +9 градусів.

На півночі без істотних опадів, місцями туман. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 1-6 градусів тепла.

У центральній частині місцями невеликий дощ, мряка, туман. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 2-8 градусів тепла.

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На сході місцями дощ, туман. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 градусів морозу, вдень +2 +9 градусів.

У південній частині місцями невеликий дощ, тумани. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень +3 +9 градусів, в Криму до +12 градусів.

У Києві без істотних опадів, місцями туман. Температура повітря вночі від 1 тепла до 1 морозу, вдень +2 +5 градусів.

В Україні очікується західний і північно - західний вітер, 5-12 м/с.