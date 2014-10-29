На Житомирщині горять торф'яники

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС у Житомирській області, для ліквідації загорання покладів торфу на місці події було створено спеціальний загін. Зараз рятувальники працюють над ліквідацією окремих осередків займань.

Найімовірніше, пожежі розпочалися через спалювання місцевими жителями сухої трави. На даний час загрози селищу немає. Cхожі випадки горіння трави також зафіксували на інших полях поблизу Романова.

Також сьогодні горіло поле поблизу села Прутівка Романівського району, працівники Биківського лісництва ліквідували загоряння. Перед цим рятувальники Житомирського району тричі ліквідовували загорання сухої трави в селах Оліїївка, Рудня та Пряжів.

Читайте такожУ Київській області палають торф'яники (фото)Загалом з початку року в області зафіксовано 262 пожежі в екосистемах, з них- 225 випадків займання сухостою на відкритих територіях.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 28 жовтня, поблизу Черкас розпочалися пожежі на торф’яних полях у Черкаському районі на сільськогосподарських угіддях села Нечаївка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС у Черкаській області, для ліквідації загорання покладів торфу на місці події було створено спеціальний загін, до складу якого увійшли особовий склад та пожежна техніка 1-ї та 3-ї пожежно-рятувальних частин УДСНС. Зараз рятувальники працюють над ліквідацією окремих осередків займань на загальній площі майже 10 га. Для проведення робіт за допомогою двох мотопомп здійснюється перекачка води з річки Тясмин безпосередньо до місця пожежі.

Найімовірніше, пожежі розпочалися через спалювання місцевими жителями сухої трави. На даний час загрози селу немає. Ліквідація вогнищ пожежі триває і знаходиться під постійним контролем керівництва УДСНС області.