Один з ватажків "ЛНР" оголошений в розшук

Йому інкримінують «участь у діяльності терористичної організації».

Українські правоохоронні органи оголосили в розшук так званого «голову Ради міністрів» підтримуваного Росією угруповання «ЛНР» Сергія Козлова.

Читайте такожДо довічного позбавлення волі заочно засуджено трьох бойовиків "ДНР" за вбивство 16-річного жителя КраматорськаЯк повідомила прокуратура Луганської області, йому інкримінують «участь у діяльності терористичної організації».

За даними слідства, Козлов обіймає свою «посаду» з 2015 року.

«Так званий «очільник Ради міністрів» видає накази, розпорядження, що обов’язкові для виконання підпорядкованими псевдоміністрами терористичної організації «ЛНР» на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області», – заявили в прокуратурі.

Від 2014 року на частині Донецької та Луганської областей триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За час конфлікту українські правоохоронні органи відкрили низку проваджень проти ватажків бойовиків.