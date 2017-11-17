"Поки лохи сидять у "ЛНР": журналіст розповів про російський бізнес Плотницького-молодшого

Син ватажка "ЛНР" Ігоря Теслярської Станіслав ще кілька років тому отримав російський паспорт і переїхав з Луганська до Воронежа, де відкрив власний бізнес. Про це пише журналіст Денис Казанський.

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"Поки лохи в Луганську і Донецьку чотири роки сподіваються і чекають, коли ж їх візьмуть в Росію, сім'я ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького цю мрію вже здійснила. Син Плотницького Станіслав ще кілька років тому спокійно отримав російський паспорт і звалив з Луганська до Воронежа, де відкрив власний бізнес", - пише він.

Бізнес Станіслава Плотницького зареєстрований в РФ офіційно, тож інформація про неї доступна в російському Єдиному реєстрі індивідуальних підприємців, пояснює журналіст. Там же зазначено, що Станіслав Ігорович Плотницький є громадянином Росії.

Чому в Росії сім'я Плотницького вибрала місцем проживання Воронеж - не зрозуміло. Але про те, що Плотницькі перебралися саме туди, було відомо і раніше, пише Казанський. Рік тому у Воронежі загинули батьки Плотницького.

Як повідомляв УНІАН, ватажок бойовиків "ЛНР" Ігор Плотницький заявив, що в наступному році має намір відкрити "золоту копальню".