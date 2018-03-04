Голова "Нафтогазу" опублікував список міст, які "прикрутили" найбільше

Найбільше зменшили споживання газу мешканці Дніпра.

Стало відомо на скільки великі міста України зменшили користування газом протягом 1-3 березня.

Відповідний список на своїй сторінці у Facebook оприлюднив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Згідно з даними, найбільш економним став Дніпро. Протягом трьох днів мешканці міста скоротили використання газу на 32%. Другу сходинку на шкалі економності займає Київ, мешканці столиці скоротили споживання газу на 24%. Закрив трійку Миколаїв - 21%.

Загалом по Україні використання газу протягом трьох днів зменшилося на 14%.

Нагадаємо, 2 березня Президент України Петро Порошенко закликав українців на декілька днів "прикрутити опалення", а всі державні установи - зменшити по можливості температуру в приміщеннях.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Кабінет міністрів України на п'ять діб запровадив національний план дій для недопущення кризової ситуації в енергетиці через дії російського «Газпрому», який відмовився поставляти газ Україні з березня цього року, а також не витримує контрактний тиск на вході в українську газотранспортну систему