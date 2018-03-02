Порошенко - українцям: прошу на декілька днів "прикрутити опалення"

Також він закликав всі державні установи зменшити по можливості температуру в приміщеннях.

Президент України Петро Порошенко закликав українців на декілька днів "прикрутити опалення", а всі державні установи - зменшити по можливості температуру в приміщеннях.

Про це він заявив на сторінці Facebook.

"Приєднуючись до цієї ініціативи особисто, я також закликаю всі державні установи зменшити по можливості температуру в приміщеннях. Так само прошу громадян на декілька днів прикрутити опалення лише на один градус, або максимально уникати втрат тепла в будинках", - заявив він.

"Завдяки нашій згуртованості "Газпром" і Кремль не зможуть шантажувати Україну", - додав Порошенко.

За його словами, акція "Прикрути" - це важлива ініціатива Нафтогаз України, який закликає українців згуртуватися проти "чергової провокації Кремля".

Також, на думку Порошенка, "Газпром", програвши Україні в Стокгольмському арбітражі, знизив на 20% тиск у газопроводах на своєму боці системи для "дискредитації України".

"Щоб зруйнувати цей сценарій - достатньо на кілька днів зменшити в оселях температуру на один градус", - написав президент.

Читайте такожПідлість «Газпрому»: поставки газу до України були зірвані за 15 хвилин до їх початкуЯк повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 березня, Кабінет міністрів України на п'ять діб запровадив національний план дій для недопущення кризової ситуації в енергетиці через дії російського «Газпрому», який відмовився поставляти газ Україні з березня цього року, а також не витримує контрактний тиск на вході в українську газотранспортну систему, повідомив у Верховній Раді міністр енергетики та вугільної промисловість Ігор Насалик.

Він зазначив, що, крім доручення навчальним закладу зупинити роботу до 6 березня включно, Кабмін також звернувся до промислових підприємств, щоб вони переглянули виробничі плани з урахуванням економії газових ресурсів.

Голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв 1 березня на засіданні Ради національної безпеки і оборони України запропонував 3-4 березня ввести обмеження на споживання газу через значне похолодання і дії російського «Газпрому», який відмовився поставляти газ Україні з 1 березня цього року.

Він повідомив, що через значне похолодання в Україні спостерігається рекордне добове споживання газу - 200 млн куб. м, при цьому 18 млн куб. м газу стали дефіцитом, який міг бути перекритий завдяки поставкам газу з Росії.

Коболєв зазначив, що цей дефіцит буде частково перекритий купівлею газу за високими цінами з європейського напрямку, додавши, що ці рахунки будуть виставлені «Газпрому» за невиконання контракту. Водночас, за його словами, споживання в 10 млн куб. м газу на добу перекрити не вийде, при цьому після 4 березня очікується потепління, і споживання газу знизиться.

28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста «Газпром», згідно з яким арбітраж зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За підсумком розгляду двох справ російський «Газпром» заборгував українській компанії 2,56 млрд дол.

Після отримання рішення суду вранці 1 березня «Газпром» відмовився поставляти в Україну газ у березні цього року. При цьому російська компанія вже одержала за нього передоплату. У «Нафтогазі» таку поведінку «Газпрому» назвали порушенням рішення Стокгольмського арбітражу.

Більш того, за даними «Укртрансгазу», «Газпром» жодного дня цього року не дотримувався вимоги транзитного контракту з підтримки необхідного рівня тиску газу на вході в українську ГТС.