На Житомирщині вшанували пам'ять Шухевича (фото)

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх полеглих воїнів УПА та загиблих на сході військовослужбовців української армії.

Сьогодні, у 68-у річницю від дня загибелі головнокомандувача УПА Романа Шухевича, у місті Радомишль на Житомирщині вшанували його пам’ять.

Читайте такожУ Львові відкрили пам'ятний знак Шухевичу (фото)

Як повідомили УНІАН організатори заходу, біля пам'ятної дошки політичному діячу відбувся мітинг.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх полеглих воїнів УПА та загиблих на сході військовослужбовців української армії.

"Радомишль ‒ перше місце у Житомирські області, де відкрита дошка Роману Шухевичу. І ми не змогли бути осторонь вшанування пам’яті великого українця, командувача УПА», ‒ зазначив під час урочистостей один з учасників мітингу Сергій Галицький.