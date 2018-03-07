На Житомирщині визначилися із датами підняття "бандерівського" прапора

Місцеві депутати рекомендують вивішувати революційний прапор ОУН на адмінбудівлях у певні дні.

Житомирська обласна рада затвердила дати використання революційного червоно-чорного прапора Організації українських націоналістів на території регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати прийняли сьогодні, 7 березня, на черговій сесії обласної ради.

Ініціатором такого проекту виступила фракція ВО «Свобода» облради. Доєдналися до неї депутати від «Самопомочі».

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Отже, на Житомирщині червоно-чорний революційний прапор ОУН відтепер у певні дні підніматимуть як на будівлі Житомирської обласної ради, так і на адмінбудівлях області. Його вивішуватимуть поряд із Державним прапором України.

«На знак вшанування пам’яті Героїв національно-визвольних змагань революційний прапор ОУН піднімається в траурному оформленні – у цьому випадку до верхньої частини древка або флагштока прапора прикріплюється чорна стрічка», - сказано у документі.

Окрім цього, у рішенні обласної ради вказано перелік дат, пов'язаних із визначними подіями національно-визвольної боротьби України та із вшануванням пам'яті героїв. Мова йде про 1 січня - день народження голови проводу ОУН Степана Бандери, 3 лютого - день створення ОУН, 5 березня - річниця смерті головного командира УПА Романа Шухевича, а також 14 жовтня – День захисника України, тощо.