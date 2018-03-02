У Житомирі встановлять пам’ятник  Бандері

Це питання сьогодні розглянуто на засіданні обласної консультативної ради з питань охорони культурної спадщини.

У Житомирі встановлять пам’ятник провіднику ОУН Степанові Бандері

Про це УНІАН повідомили у Житомирській обласній раді.

Як зазначається у повідомленні, це питання сьогодні розглянуто на засіданні обласної консультативної ради з питань охорони культурної спадщини.

На ньому вирішено звернутись до департаменту містобудування та архітектури Житомирської міської ради з проханням надати список місць, де можна було б розмістити пам’ятник.

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«Степан Бандера є прикладом для наслідування для сучасного покоління будівничих Української держави. Тому в Житомирі, як і в кожному іншому місті України, мають бути увіковічнені його ім’я і подвиг. Бандера вистояв, а разом з тим створив феномен ʺбандерівцівʺ, який після його смерті став символом ідейності та жертовності українців. Україна буде сильною державою тоді, коли суспільство дотримуватиметься життєвих орієнтирів Бандери, а державна політика буде здійснюватися на основі ідеології, яку він сповідував, ‒ ідеології українського націоналізму. Саме цього ми прагнемо й досягнемо», - розповів УНІАН один з ініціаторів встановлення цього пам'ятника депутат облради Сидір Кізін.