За добу в зоні АТО загинув український військовий, четверо - поранені

За добу в зоні АТО загинув один український військовий, четверо отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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За його словами за минулу добу загинув один український військовий, четверо отримали поранення.