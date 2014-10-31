За добу в зоні АТО загинув український військовий, четверо - поранені
14:05, 31 жовтня 2014Суспільство
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Андрій Лисенко розповів про втрати української армії за минулу добу.
REUTERS
За добу в зоні АТО загинув один український військовий, четверо отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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За його словами за минулу добу загинув один український військовий, четверо отримали поранення.
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