З полону бойовиків вдалося звільнити ще одного українського військового
14:18, 31 жовтня 2014Суспільство
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На даний момент бійцю надають необхідну медичну допомогу.
REUTERS
З полону терористів звільнено ще одного українського військовослужбовця.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
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«Вчора вдалося звільнити ще одного українського військового, який був поранений у бою і перебував у терористів», - зазначив він.
За словами Лисенка, «зараз нашому бійцю надають необхідну медичну допомогу».
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