З полону бойовиків вдалося звільнити ще одного українського військового

З полону терористів звільнено ще одного українського військовослужбовця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинув український військовий, четверо - поранені

«Вчора вдалося звільнити ще одного українського військового, який був поранений у бою і перебував у терористів», - зазначив він.

За словами Лисенка, «зараз нашому бійцю надають необхідну медичну допомогу».