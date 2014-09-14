У полоні терористів перебуває 853 особи - Центр звільнення полонених

Як повідомляє Центр звільнення полонених, у списку - не тільки військовослужбовці, але й цивільні особи.

Дані опубліковані станом на 13 вересня за даними, зібраними Центром. При цьому уточнюється, що у списку можуть неточності.

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"Телефонні лінії Центру звільнення полонених: 097-07-07-014, 063-888-40-40, 095-628-000-8", - нагадали у Центрі.