У полоні терористів перебуває 853 особи - Центр звільнення полонених
23:03, 14 вересня 2014Політика
2 0
У полоні бойовиків на Донбасі - 853 людини, ще 408 вважаються зниклими безвісти.
REUTERS
Як повідомляє Центр звільнення полонених, у списку - не тільки військовослужбовці, але й цивільні особи.
Дані опубліковані станом на 13 вересня за даними, зібраними Центром. При цьому уточнюється, що у списку можуть неточності.
Читайте такожПорошенко підтвердив звільнення з полону 73 українських військових
"Телефонні лінії Центру звільнення полонених: 097-07-07-014, 063-888-40-40, 095-628-000-8", - нагадали у Центрі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter