Друг Савченко, який фігурує у «справі Рубана», перебуває за кордоном

Колишній помічник депутата переконаний, що Володимир Рубан не причетний до інкримінованих йому злочинів.

У підозрі СБУ щодо керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана фігурує друг та помічник нардепа Надії Савченко Олег Мезенцев. У телефонній розмові він розповів журналістам, що наразі перебуває за кордоном, а про свою підозру у причетності до справи Рубана дізнався зі ЗМІ.

Читайте такожВатажок "ДНР" Захарченко розповів про зустрічі з Рубаном "Я не знаю, навіть нема чого сказати. Я сам дізнався сьогодні з новин. Востаннє бачились (з Рубаном – ред.) в Академії (Національна академія держуправління при президентові України – ред.) – я навчався з його синами, він прийшов на випускний до синів, там востаннє ми і бачились", - розповів Мезенцев у коментарі «ТСН».

Зазначається, що Випуск в Академії відсвяткували наприкінці лютого. За словами Мезенцева, до того він бачився з Рубаном лише у навчальному закладі, і спілкування обмежувалось привітаннями.

Крім того, Мезенцев стверджує, що вже не є помічником Савченко – він написав заяву на звільнення і поїхав працювати за кордон, звідки отримав запрошення на роботу. Про те, на якій посаді та у якій країні працює, не уточнює.

Мезенцев уточнив, що не знайомий з іншими фігурантами підозри, з якими його прізвище йде в одному рядку. На його переконання, Рубан не причетний до інкримінованих йому злочинів.

"Маячня, маячня, ще раз маячня. Рубан ніколи з собою не возив чогось нелегального. Я досить непогано знаю Рубана. Тим більше, возити міномети в меблях. Військові розуміють, що мінометом ти нічого не зробиш, а стрілецька зброя… Я правда не знаю, на кого це розраховано. Скоріш за все, на емоційних людей, які сприймають все за чисту монету. Але Рубан далеко не така дурна людина, щоб готувати якісь теракти, тим більше замахи на когось. Рубан – переговірник", - підсумував фігурант справи.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Рубана з арсеналом зброї, схованої у меблях.

Рубана підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14 (готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що не знав про наявність в автомобілі зброї.

Суд обрав Рубану запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном 60 діб. Сьогодні голова СБУ Грицак заявив, що Службі безпеки вдалося запобігти масштабним терактам, які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та інших містах. За словами Грицака, Рубан разом із ватажками «ДНР» готував теракти у центрі Києва, зловмисники планували обстріляти з мінометів будинки.