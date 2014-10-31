У Красноармійську відбувся мітинг жителів, не згодних з результатами виборів в ОВК№50
У Красноармійську Донецької області сьогодні, 31 жовтня, відбувся мітинг жителів кількох міст регіону, незгодних з результатами позачергових парламентських виборів в 50-му окрузі, які відбулися 26 жовтня.
Як передає кореспондент УНІАН, мітинг пройшов на площі Шибанкова перед будівлею окружної виборчої комісії, в акції взяли участь представники громадських організацій міст Димитрова, Білозерська, Добропілля та Красноармійська.
Присутні принесли плакати з гаслами: «Ні фальсифікаціям виборів у ВР!», «Ми - за вільні і чесні вибори!», «Поверніть наші голоси!» і вимагали перерахунку голосів у виборчому окрузі №50 (центр знаходиться в Красноармійську).
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Перед мітингувальниками виступили голова Білозерської міської організації ветеранів Микола Швед та історик-правознавець Петро Гайворонський.
В кінці акції учасники мітингу заявили про те, що жителі округу №50 не визнають підсумки сфальсифікованих виборів і просять правоохоронні органи розслідувати факти порушення виборчого процесу.
Також мітингувальники висунули вимоги до президента про відновлення прав виборців округу.