Помер видатний український академік

Валентин Мамутов був розробником Господарського кодексу України.

Вчора, 15 березня, на 91-му році пішов з життя академік Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Валентин Мамутов.

Читайте такожПомер відомий фізик Стівен ХокінгПро це повідомили у прес-службі Інституту економіко-правових досліджень НАН України, директором якого був Мамутов.

Мамутов був одним з фундаторів науки господарського права, засновником Донецької школи господарського права, розробником Господарського кодексу України, засновником економіко-правового міждисциплінарного напряму у сучасному суспільствознавстві, який розвинувся на базі теорії господарського права, засновником наукової школи містознавства.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого на 88-му році життя помер директор Інституту філософії Мирослав Попович.