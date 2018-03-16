Помер видатний український академік

10:32, 16 березня 2018
Суспільство
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Помер український академік Валентин Мамутов / фото iepd.kiev.ua

Читайте такожПомер відомий фізик Стівен ХокінгПро це повідомили у прес-службі Інституту економіко-правових досліджень НАН України, директором якого був Мамутов.

Мамутов був одним з фундаторів науки господарського права, засновником Донецької школи господарського права, розробником Господарського кодексу України, засновником економіко-правового міждисциплінарного напряму у сучасному суспільствознавстві, який розвинувся на базі теорії господарського права, засновником наукової школи містознавства.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого на 88-му році життя помер директор Інституту філософії Мирослав Попович.

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Теги: #НАН України