Мирослав Попович - український філософ, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор.

На 88-му році життя помер директор Інституту філософії Мирослав Попович. Про це повідомив проректор з науково-педагогічної роботи КНУ ім. Шевченка Володимир Бугров на своїй сторінці в Facebook.

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"Страшна і сумна звістка - пішов з життя філософ, мислитель, людина, моральний авторитет Мирослав Володимирович Попович. Це велика втрата для України. Нехай спочиває з миром! Світла пам'ять гідного вчителю!", - написав проректор.

Мирослав Попович - український філософ, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор, педагог, фахівець в області культурології, логіки і методології науки, історії української культури, директор Інституту філософії ім. Сковороди НАН України, завідувач відділу логіки та методології науки Інституту філософії.