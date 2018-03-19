В Одесі оператор зв'язку "зливав" спецслужбам РФ особисті дані українців

Оперативники спецслужби задокументували, що через незаконно створений канал зв'язку бойовики «ЛНР» вільно спілкувалися між собою і російськими кураторами.

В Одесі СБУ викрила компанію-оператора телефонного зв'язку у співпраці з російськими спецслужбами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ в Одеській області, співробітники спецслужби під процесуальним керівництвом прокуратури викрили міжнародного оператора телефонного зв'язку у співпраці з російськими спецслужбами.

Правоохоронці встановили, що власник компанії, який є громадянином РФ, дав вказівку працівникам маршрутизувати трафік з окупованих територій Луганської області в мережі російських операторів мобільного зв'язку. Для цього було задіяно спеціальний програмно-апаратний телекомунікаційний комплекс.

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Оперативники спецслужби задокументували, що через цей незаконний канал зв'язку бойовики терористичної організації «ЛНР» вільно спілкувалися між собою і російськими кураторами.

«Спецслужби РФ отримали контроль над персональними даними і телефонними розмовами українських громадян та організацій, які користувалися «послугами» цього оператора», - повідомили в прес-службі.

Зазначається, що вчора під час обшуків в офісі і технічних приміщеннях оператора і за місцем проживання власника компанії співробітники спецслужби виявили спеціальне телекомунікаційне обладнання вартістю понад 0,5 млн грн, яке використовувалося для незаконної маршрутизації трафіку. Правоохоронці вилучили листування і документи, що підтверджують надання послуг телефонного зв'язку бойовикам «ЛНР» і співпрацю з ФСБ Росії.

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи або терористичної організації) Кримінального кодексу України громадянину Росії оголошено про підозру у сприянні діяльності терористичної організації. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На цей час тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.