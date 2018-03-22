У Міноборони розповіли, скільки осіб піде в армію під час весняного призову

У той же час в квітні-травні планується звільнити в запас 5,6 тис. військовослужбовців строкової служби.

У квітні-травні на строкову військову службу призову підлягає понад 15 тис.громадян України віком від 20 до 27 років.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав начальник Головного управління персоналу - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Артур Артеменко.

Він розповів, що з 1 березня набрав чинності п. 1 ст. 5 указу президента України від 15 лютого "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році" щодо призову громадян України на строкову військову службу у квітні-травні 2018 року.

У цьому зв'язку представник Генштабу розповів, що на виконання зазначеного указу прийнято розпорядження Кабінету міністрів 21 березня 2018 року, яким затверджено чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, та обсяги видатків для проведення призову у квітні-травні.

Так, за його словами, усього "призову підлягають 15 тис. 190 осіб".

Зокрема, до ЗСУ будуть направлені 8 тис. 990 осіб, до Держслужби транспорту - тисяча, до Нацгвардії - 4 тис., до Держприкордонслужби - 1 тис. 200 осіб.

"Взагалі, обсяг видатків необхідних для проведення призову становить 61,6 млн грн", - сказав Артеменко.

Він сказав, що ці видатки будуть здійснюватися в межах бюджетних призначень, встановлених в Міністерстві оборони, Міністерстві внутрішніх справ, Державної служби транспорту та Державної прикордонної служби.

Крім того, зазначені кошти "передбачається переказати до 6 квітня 2018 року на рахунки відповідних військових комісаріатів Міноборони".

"Призовні комісії усіх рівнів розпочнуть свою роботу з 2 квітня та завершать її 31 травня 2018 року ", - відзначив Артеменко.

Також він сказав, що призову на строкову службу (відправці у війська) підлягають придатні за станом здоров'я до військової служби громадяни чоловічої статті, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку.

"Одночасно, у квітні-травні 2018 року будуть звільнені військовослужбовці строкової служби, які вислужили встановлені терміни військової служби - 5,6 тис. осіб. Звільнення розпочнеться відповідним наказом міністра оборони", - сказав Артеменко.