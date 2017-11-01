Призовники повинні самі приходити до дільниць, якщо не отримають повісток - Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ) наголошують на необхідності для громадян прибувати до призовних дільниць у випадку неотримання ними повісток. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник відділу комплектування і призову – заступник начальника управління призову та комплектування Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ полковник Валерій Дендебера .

Читайте такожРейд у київському клубі Jugendhub: 12 затриманих ухилялися від призовуВін підкреслив, що дуже багато приходить звернень від громадян щодо того чому їх затримали, доставили до військового комісаріату, якщо вони не отримували жодної повістки до призовної дільниці.

Дендебера пояснив, що згідно з указом президента, з початку роботи відповідних комісій громадянин у разі, якщо йому не надійшла повістка, зобов’язаний у 10-денний термін особисто прибути до призовної дільниці, яка розгортається, як правило, на фондах військових комісаріатів.

«Для з’ясування, скажімо так, свого статусу кво», - додав представник Генштабу.

Він також наголосив, що не знає «більш гуманного і більш демократичного» підходу до питання надання відстрочки від призову, або ж взагалі звільнення від нього, ніж це є в Україні.

Дендебера додав, що у законодавстві є понад 30 причин, з яких громадяни можуть отримати відстрочку.