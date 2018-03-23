Вбивця сестри Ноздровської через кілька днів може вийти на волю - адвокат

Дмитра Россошанського можуть випустити на волю вже 27 березня.

Дмитро Россошанський, засуджений на 7 років в'язниці за смертельну ДТП під Києвом, може вийти на волю за амністією.

Про це заявила Анастасія Ноздровська, донька вбитої правозахисниці Ірини, яка за життя домагалася покарання для обвинуваченого, передає "Обозреватель".

За словами Анастасії Ноздровської, прокуратура Київської області не внесла обтяжувальні обставини справи в обвинувальний акт. Зокрема, йдеться про те, що Дмитро Россошанський був у стані наркотичного сп'яніння на момент скоєння ДТП.

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"Це, а також той факт, що Россошанський не викликав медичну допомогу, є обтяжувальною обставиною", – розповіла Анастасія. Донька загиблої правозахисниці передбачає, що прокуратура могла так вчинити навмисно, і звинувачує правоохоронців у недбалості.

Адвокат сім'ї Ірини Ноздровської Володимир Фурман повідомив, що якщо прокуратура не внесе зміни до обвинувального акту до наступного засідання суду, Дмитра Россошанському можуть випустити на волю вже 27 березня.

Нагадаємо, аварія з Дмитром Россошанським сталася 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району. У ДТП загинула 26-річна Світлана Сапатинська. На момент події дядько Дмитро Россошанський був головою Вишгородського районного суду.

Сестра загиблої в ДТП Світлани Сапатинської, правозахисниця Ірина Ноздровська стежила за розслідуванням справи і вимагала покарання водя. Ноздровську знайшли мертвою 1 січня 2018 року. В її вбивстві підозрюють батька Дмитра Россошанського Юрія.